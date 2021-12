Criança é surpreendida com homenagem de policiais em aniversário

O pequeno José Huggo Lima Oliveira, que celebrou 7 anos de vida na noite desta terça-feira, 30, recebeu uma homenagem especial da equipe das Rondas Especiais (Rondesp) da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). O menino, que deseja ser policial da Rondesp, foi surpreendido em sua festa de aniversário no bairro Jardim Araújo, em Capim Grosso (a 277 quilômetros de Salvador).

A mãe de José, Geanny Gonçalves de Souza Oliveira, contou aos militares o desejo do pequeno de ser um militar. Então, a equipe decidiu fazer essa homenagem ao menino, com direito a uma mini viatura no padrão Rondesp.

Segundo o tenente-coronel PM Malvar, comandante da Rondesp, ações como essas permitem que as crianças vejam os militares como heróis. Ele falou sobre a importância da tropa de aproximar da sociedade para que as pessoas percebam a parceria que deve haver entre os cidadãos e agentes.

Criança também recebeu uma mini viatura de brinquedo no padrão Rondesp

adblock ativo