Criança e jovem foram baleados em condomínio de Feira de Santana

Um menino de 10 anos e um jovem de 22 foram atingido por tiros na noite deste domingo, 4, no Condomínio Conceição Vile no bairro Conceição, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

A criança L.G.S levou um tiro no tórax. Foi socorrido por volta das 19h30 para o Hospital Estadual da Criança (HEC). Já Jonas Pereira Vitória foi atingido por vários tiros na coxa, panturrilha esquerda e no braço direito. Ele foi encaminhado para o Hospital Clériston Andrade (HGCA), de acordo com informações do site Acorda Cidade.

Ainda segundo o portal, Jonas disse que estava no condomínio quando dois homens chegaram no local e perguntaram “cadê a massa”? Logo em seguida começaram a atirar. O jovem informou que mora no bairro, mas não conhece os dois homens.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas nem os autores do crime. O caso é investigado pela polícia.

