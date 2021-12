Criança é espancada pela mãe após comer pão do irmão

Uma criança de 8 anos foi agredida pela mãe depois de comer parte do pão do irmão mais velho. O caso aconteceu na cidade baiana de Brumado (a 552 km de Salvador).

De acordo com o delegado Orlando Quaresma, da 20ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), conselheiros tutelares apresentaram a menina na delegacia e prestaram queixa de que a mãe teria dado uma surra com uma mangueira na criança.

Segundo o site Brumado Notícias, a agressão foi descoberta pela professora e diretora da garota, que perceberam os hematomas no braço da menina.

Ainda conforme o site, a acusada tem histórico de espancamento e maus-tratos. Ela não foi presa. O Conselho Tutelar vai solicitar a retirada da guarda da garota da mãe.

