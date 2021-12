Criança é baleada e homem morto em Feira de Santana

Uma criança de dois anos foi atingida por uma bala perdida na noite desta quarta-feira, 1º, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). Segundo o site Acorda Cidade, dois homens armados invadiram o Conjunto Residencial Videira, do programa Minha Casa, Minha Vida, e efetuaram disparos.

Eles procuravam Thiago Jesus Santos, de 18 anos, que jogava dominó no momento do atentado. Ele foi atingido na cabeça e nas costas. Thiago não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A menina também estava na rua no momento do atentado e foi baleada na região do abdômen. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro e depois foi transferida para o Hospital Estadual da Criança (HEC), onde passou por cirurgia. Há informações que o tiro atingiu dois pontos do intestino da garota. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

