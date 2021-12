Criança é atingida por tiro acidental ao brincar com arma

Uma criança de 7 anos foi atingida por um tiro ao brincar com uma espingarda artesanal no município de Prado (a 794 km de Salvador). De acordo com o site Itamaraju Notícias, a arma pertencia ao pai da menina.

Após o acidente, ela foi socorrida pelos pais para uma unidade hospitalar de Prado e depois transferida para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas.

Não há informações sobre o estado de saúde da garota.

