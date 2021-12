Criança é atingida por bala perdida após tiroteio entre facções

Uma criança de 11 anos foi atingida por uma bala perdida no rosto na cidade de Itabuna, na manhã desta terça-feira, 15. De acordo com as informações de testemunhas, David Santos Lima estava na frente da casa onde morava, no bairro Corbiniano, conhecido como "Pau Caído", quando foi baleado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o menino foi socorrido por vizinhos e encaminhado para o Hospital de Base, no município do sul da Bahia, onde está internado. Detalhes sobre o estado de saúde dele, que é considerado grave, não foram divulgados.

Ainda segundo informações de moradores, o tiro que atingiu o garoto teve origem de um tiroteio que acontecia entre facções rivais. Até o momento, ninguém foi preso.

Por conta da violência, moradores tentaram atear fogo em um ônibus. Revoltados, eles protestam desde o momento que o menino foi atingido. Os moradores, inclusive, colocaram fogo em objetos, segundo o site Verdinho Itabuna.

