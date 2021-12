Criança desaparecida é achada com o corpo carbonizado

O corpo de um menino de 10 anos, que estava desaparecido desde a última terça-feira, 20, foi encontrado na tarde desta quarta, 21, na cidade de Brumado, extremo oeste da Bahia, segundo Samuel Paz, titular da principal delegacia de Brumado.

Ainda de acordo com ele, o pequeno Kauã Souza foi achado em um matagal com parte do corpo carbonizado. Ele foi localizado por um homem que passava pela localidade conhecida como Cruzeiro, que fica no bairro de Esmeraldas.

Um tio do menino fez o reconhecimento do corpo, segundo o delegado. A perícia foi realizada no mesmo dia. À noite, ao finalizar a análise, o corpo foi liberado para a família. O enterro deve ocorrer nesta quinta, 22. O horário e o local não foram divulgados.

Segundo a polícia, existem várias suspeitas que cercam o crime, mas só após as investigações é que será esclarecido o que aconteceu.

O garoto desapareceu ao sair para comprar uma lata de tinta a pedido de uma vizinha. A loja fica a cerca de 400 metros da casa em que Kauã morava.

