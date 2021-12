Criança de um ano morre afogada após cair em balde de água

Alan Gustavo, de apenas 1 ano, morreu afogado na tarde da sexta-feira, 16, depois de cair em um balde de água no município de Luis Eduardo Magalhães, distante a 940 km de Salvador, no oeste do estado.

Segundo informações do Blog Braga, o menino estava brincando na área externa da casa, localizada no bairro Conquista, enquanto a mãe lavava roupa. Ela deixou o local por alguns instantes e quando retornou encontrou o filho dentro do balde

Os familiares tentaram reanimá-lo, mas ele não respondeu aos estímulos. A criança chegou a ser levada por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu.

