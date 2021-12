Criança de dois anos morre em incêndio em casa na Bahia

Uma criança de dois anos morreu em um incêndio no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, no sul da Bahia, nesta sexta-feira, 7. De acordo com o site Teixeira News, Samuel Barbosa Krull estava com uma idosa dentro do imóvel quando o fogo começou.

A mulher conseguiu sair do imóvel e pedir socorro, mas quando as chamas foram contidas, o menino já estava morto. O corpo dele foi encontrado em cima da cama de casal.

Não há informações se a idosa é parente de Samuel. Os pais dele não estavam em casa no momento do incêndio.

O imóvel foi periciado e a causa do incêndio é investigada.

