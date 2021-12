Criança de dois anos morre ao ser atingida por TV

Uma criança de 2 anos morreu em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador) após um aparelho de televisão cair em cima da cabeça dela. Ícaro Maisck Silva completaria três anos no próximo dia 10 de fevereiro.

A criança deu entrada em uma policlínica no bairro Feira X, no início da tarde deste sábado, 6, com graves ferimentos na cabeça. Horas após ter dado entrada, Ícaro não resistiu aos ferimentos. O corpo da criança está no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

