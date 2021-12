Criança de 9 anos morre com tiro na cabeça em Barra de Pojuca

Um menino de 9 anos, identificado pelas iniciais G.S. da S, morreu após ser atingido por um tiro na cabeça. O corpo da vítima foi encontrado na rua Tiririca, na localidade de "Cachoeirinha", na zona rural de Barra de Pojuca, em Camaçari.

Segundo a Polícia Militar, o local foi isolado para a perícia. Não há informações se o menino foi atingido por uma bala perdida ou se o caso se configura como homicídio.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato na manhã desta quarta-feira, 23, com a 33ª Delegacia Territorial do município, mas a delegada responsável não foi localizada.

