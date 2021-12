Criança de 9 anos é morta a tiros após deixar escola em Camaçari

A estudante Bruna Cruz, de 9 anos, foi morta a tiros na noite da quarta-feira, 27, em Camaçari, localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), após suspeitos em um carro efetuarem disparos contra o veículo em que ela estava. O motorista identificado como Deivid Demétrio dos Santos, 19, também foi atingido e morreu no local. A menina havia acabado de sair da escola. O crime aconteceu por volta das 18h, no bairro Ponto Certo.

De acordo com o blog Simões Filho News, a maioria dos tiros atingiu o lado do motorista. A criança estava sentada no banco de trás quando foi baleada na cabeça. Bruna chegou a receber os primeiros socorros, mas morreu a caminho do Hospital Geral de Camaçari (HGC). Dentro do carro, também se encontravam a mãe e o cunhado da menina, que conseguiram fugir do local, no entanto, ainda não foram localizados.

Momentos antes do crime, a mãe de Bruna, identificada pelo prenome de Jamile, estava no banco do carona e havia ido buscar a filha no Centro Educacional Carpe Diem, onde ela estudava. A instituição, localizada no bairro de Inocop, decretou luto e teve as aulas canceladas nesta quinta.

Tráfico de drogas

Ainda de acordo com o blog, a polícia informou que todas as pessoas presentes no veículo possuíam envolvimento com o tráfico de drogas, com exceção da criança. Além disso, Deivid também tinha passagem por homicídio. O veículo atingido pelas balas estava em nome do pai de Bruna, Jailton Silva da Cruz Júnior, que foi assassinado em dezembro ano passado, após um assalto.

adblock ativo