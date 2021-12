Criança de 8 anos morre e necrópsia descobre estupro

Uma menina de 8 anos morreu em Buritirama, no oeste da Bahia, após sofrer uma insuficiência respiratória em decorrência de uma infecção. Após a morte, a necrópsia identificou que a garota foi vítima de estupro e que a morte dela está relacionada a violência sexual.

Conforme o site "Voz da Bahia", a necrópsia constatou vestígios intensos e lesões grandes de atividade sexual na vagina e ânus da criança, o que causou a perfuração do intestino.

A insuficiência respiratória teria sido causada pela infecção em decorrência da perfuração no intestino. A criança ficou dois dias internada no Hospital do Oeste, em Barreiras, mas não resistiu e morreu no sábado, 29.

O delegado responsável pelo caso disse ao "Voz da Bahia" que a suspeita é de que o autor do crime seja da própria família da criança.

A perícia aguarda o resultado da coleta de material para tentar identificar traços de DNA do suspeito. O corpo da menina foi enterrado no final da tarde deste domingo, 30.

