Criança de 8 anos morre atingida por bala perdida em Eunápolis

Um menino de 8 anos morreu na tarde deste domingo, 8, após ser atingindo no peito por uma bala perdida. O crime ocorreu por volta das 14h30 em um bar na avenida Dom Pedro II, em Eunápolis (a 526 quilômetros de Salvador).

Segundo o site Radar 64, Joelson Neto França de Oliveira estava acompanhado de familiares quando um homem chegou em um veículo, com placa de táxi, e começou a atirar supostamente em direção ao tio do garoto. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimar a vítima, que foi baleada no peito esquerdo, mas ela não resistiu.

O tio do menino, identificado como Iago França dos Anjos, 24 anos, que possui passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo, foi atingido e socorrido para o Hospital Regional. O hospital teria informado ao site que ele passaria por uma cirurgia.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

