Criança de 8 anos é baleada durante confronto entre facções em Itabuna

Uma criança de 8 anos morreu e duas mulheres ficaram feridas durante uma troca de tiros entre facções criminosas, na noite deste sábado, 1º. O crime aconteceu na rua Fernando Barreto, no bairro do Gogó da Ema, na cidade de Itabuna (distante a 423 quilômetros de Salvador).

De acordo com o blog Verdinho, o garoto soltava fogos na rua quando um grupo de homens armados chegou na comunidade disparando diversos tiros. Ele foi atingido na nuca no momento em que estava no passeio da casa onde morava.

Ainda segundo o site local, o corpo da criança foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica. Já as duas mulheres feridas foram levadas para o hospital. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

adblock ativo