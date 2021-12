Criança de 6 anos morre em acidente na BA-001

Um veículo capotou na madrugada deste domingo, 16, causando a morte de uma criança de 6 anos. Outras três pessoas, que estavam no mesmo carro, foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Geral de Itaparica. Todos com ferimentos leves.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista do veículo de passeio (GM/Prisma) perdeu o controle da direção e capotou na BA-001, no km 31, entre as localidades de Bom Despacho e Jaguaribe.

Nas últimas 24 horas, a PRE registrou mais 11 acidentes nas rodovias baianas, com cinco pessoas feridas e uma morte.

O mais grave foi registrado na BA-378, no km 15, próximo à cidade de Ourolândia (a 414 km de Salvador), onde um homem não identificado, aparentando ter entre 50 e 60 anos de idade, foi atropelado neste sábado, 15. Ele morreu no local.

