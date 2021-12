Criança de 6 anos morre afogada em lagoa de Feira de Santana

Uma criança morreu afogada na tarde do último sábado, 2, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Bruno dos Santos Barreto, de apenas 6 anos de idade, se afogou após sair com o irmão, escondido da mãe, para tomar um banho em uma lagoa na Rua Faria de Brito, no bairro Nova Esperança.

O garoto ainda recebeu os primeiros atendimentos dentro da unidade de Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), e foi para o Hospital Geral Clériston Andrade, por volta das 18h, mas não resistiu.

O corpo de Bruno foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde foi necropsiado, e em seguida liberado para o sepultamento.

