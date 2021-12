Criança de 6 anos morre afogada ao cair em tanque de peixes

Um menino de 6 anos morreu afogado após cair em um tanque de peixes no conjunto de chácaras Bom Recreio, no bairro Jardim Alvorada, na cidade de Luís Eduardo Magalhães (a 953 quilômetros de Salvador).

Segundo o blog do Sigi Vilares, Vitor Vieira participava de uma confraternização com parentes e amigos quando teria se afastado do grupo, na tarde deste domingo, 9.

Cerca de meia hora após a família procurar por ele, a sandália de Vitor foi achada perto do tanque. Em seguida, a criança foi avistada no fundo do tangue.

O menino foi retirado, socorrido por pessoas que estavam no local e levado para uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estava ma avenida JK, no centro da cidade.

Equipes do Samu tentaram reanimar a vítima durante uma hora, mas ele não resistiu.

