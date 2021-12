Criança de 6 anos é resgatada após cair em cisterna na Bahia

Um menino de seis anos caiu em uma cisterna de aproximadamente 25 metros de profundidade na tarde deste domingo, 20. Ele foi resgatado com vida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu na 1ª Travessa da Joeirana, no bairro de São Paulo, na cidade de Santo Antônio de Jesus (a 193 quilômetros de Salvador).

Segundo os bombeiros, para não morrer afogado, a criança se agarrou a um cano de PVC. Quando ele foi resgatado, uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e o encaminhou para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Teixeira de Freitas

No município de Teixeira de Freitas, na rua São Benedito, uma outra criança caiu em outra cisterna, com profundidade de 15 metros. Mateus Gabriel Rocha, 6 anos, acabou morrendo na tarde do último sábado, 19. Ele brincava com os irmãos momentos antes do acidente.

