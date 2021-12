Criança de 6 anos é atingida por bala perdida em Feira de Santana

Uma criança de 6 anos foi atingida por uma bala perdida na noite de quarta-feira, 9, no município de Feira de Santana (distante a 109 km da capital baiana).

De acordo com informações do site Acorda Cidade, no momento em que a criança foi baleada, ouviram-se gritos e vários disparos de arma de fogo.

A vítima ficou ferida no braço e socorrida para um hospital particular da cidade. Segundo a polícia, a criança não corre risco de morrer.

