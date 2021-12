Criança de 5 anos morre atropelada após tentar salvar animal de estimação

Uma criança de 5 anos, identificada com Arthur Santos Correia, morreu atropelada na tarde desta segunda-feira, 12, após tentar evitar que o seu cachorro de estimação fosse atingido por um carro. O caso ocorreu na BA-290, cidade de Itanhém (distante 730 km de Salvador).

Segundo informações do Blog do Marcelo, o cão teria atravessado a pista, e, logo em seguida Arthur correu atrás para salvar o animal. Nesse momento, ele foi atropelado por um veículo pertencente a uma empresa de segurança.

Ainda conforme o site, momentos após a tragédia, o motorista do carro, se apresentou a sede do pelotão da Polícia Militar e informou sobre o ocorrido, e foi encaminhado a delegacia de Itanhém.

Durante o depoimento, ele informou que trafegava sentido a Itanhém, quando foi surpreendio pela criança, que, apareceu na via, saindo correndo da parte da frente de um ônibus que estava parado na BA. Algumas testemunhas serão ouvidas para que o delegado apure as circunstâncias do acidente. O veículo passará por perícia, já que apresenta marcas causadas pelo atropelamento que resultou na morte.

