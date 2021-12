Criança de 4 anos tem 80% do corpo queimado na Bahia

Uma menina de 4 anos teve 80% do corpo queimado neste domingo, 30, em Conceição do Coité (a 235 km de Salvador). A garota foi socorrida pelo avô para o Hospital Português, que fica no município. Em seguida, ela foi transferida para uma unidade de saúde em Salvador.

Segundo o site Calila Notícias, a polícia investiga uma possível participação da mãe no crime. Ela foi levada para depor, mas negou envolvimento. A suspeita surgiu após supostamente a criança ter dito para os policiais militares que a mãe "jogou água" nela.

Policiais militares e conselheiros tutelares estiveram na residência da família. Não há informações o estado de saúde da garota.

