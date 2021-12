Criança de 4 anos morre em acidente na BR-101

Uma criança de 4 anos, que viajava com o pai e a mãe, morreu após um acidente de carro na manhã desta segunda-feira, 22. O veículo colidiu em uma região conhecida como Curva do Óleo, na BR-101, próximo ao município de Itajuípe. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro bateu de frente com o caminhão.

A PRF informou que Giovana da Silva Fernandes não resistiu aos ferimentos e morreu no local, Já os pais da vítima, Carlos Fernandes Pimenta e Graziene Maria da Silva, ambos de 36 anos, foram socorridos e encaminhados para o Hospital Base de Ilhéus e não correm risco de morte.

A pista, que estava molhada no momento da colisão, foi interditada para retirada do caminhão que ficou atravessado na rodovia, mas no final da manhã já estava liberada.

