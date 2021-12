Criança de 3 anos sofre traumatismo craniano após ser espancada pelos pais

Um garoto de apenas três anos sofreu traumatismo craniano após ser espancado pela mãe e pelo padrasto no último domingo, 29. A criança teve morte cerebral confirmada pelo Hospital Luís Eduardo Magalhães em Porto Seguro (a 590 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do site Radar 64, o casal alegou que agrediu a criança com um cipó, socos e queimaduras nas mãos para educa-ló. O menino tinha sinais de agressões por todo o corpo e estava desnutrido.

Ainda de acordo com o site, Anderson Avelino dos Santos e Jamile Jesus dos Santos, ambos de 23 anos e pais de outras seis crianças, estão custodiados na Delegacia Territorial de Porto Seguro onde permanecerão a disposição da Justiça.

