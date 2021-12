Criança de 3 anos baleada em Feira está em coma induzido

Segue estável o quadro do menino Marciel Silva Ramos, de 3 anos, que foi baleado no braço e tórax na tarde deste domingo, 7, em Feira de Santana, a 109 km de Salvador. Ele está internado no Hospital Estadual da Criança (HEC), onde passou por uma cirurgia e segue em coma induzido, respirando com a ajuda de aparelhos.

Marciel estava dentro de um carro estacionado na frente de sua residência, na rua Amazonas, acompanhado pela mãe, Thainara dos Santos Silva, e o padrasto, Edson Carlos da Silva, quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta e efetuaram vários disparos.

Um dos tiros acertou o braço e o tórax da criança. Edson também foi baleado na mão e levado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

De acordo com informações do HEC, Marciel chegou à unidade de saúde em estado crítico, já que o tiro atingiu os dois pulmões, e foi levado imediatamente para a sala de cirurgia.

A mãe do menino não quer falar sobre o caso mas, segundo a assessoria do hospital, disse estar feliz pela melhora no quadro de saúde dele, que deu entrada na unidade por volta de 13h30 deste domingo.

A polícia investiga os dois suspeitos do crime, conhecidos pelos nomes de Pitbull e Jhonne. O caso está sob responsabilidade da delegada Milena Calmon, da 1ª Delegacia.

