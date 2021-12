Criança de 2 anos morre após cair dentro de poço em Itanhém

Um garoto de 2 anos morreu afogado na manhã desta segunda-feira, 7, após cair dentro de um poço no distrito de Santa Rita, localizado na zona rural da cidade de Itanhém (distante 849 km de Salvador).

De acordo com informações do site N1Bahia, o menino brincava com o irmão de 8 anos no quintal da casa onde morava quando aconteceu o acidente.

Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Maria Moreira Lisboa, em Itanhém, mas chegou sem vida. O caso será investigado pela Polícia Civil.

adblock ativo