Criança de 11 anos morre de meningite em Porto Seguro

A vítima mais recente de meningite registrada no estado morreu nesta quinta-feira, 7, em Porto Seguro (a 591 km de Salvador).



Raysa Marques, 11 anos, deu entrada em 31 de julho, no Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães, e foi diagnosticada com o tipo mais grave da doença, a meningite meningocócica C.



Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Seguro garante que o município não apresenta surto ou epidemia da doença.



"Ocorreu apenas um caso isolado e todas as medidas cautelares estão sendo adotadas. A população não tem motivo para maiores preocupações", informa a nota.



Entre janeiro e agosto do ano passado, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) registrou 46 mortes pela doença, contra 23 no mesmo período de 2014, o que representa 50% de diminuição.



O número de casos sem óbito também caiu de 542 (em 2013) para 330 catalogados este ano, apontando 39,1% de redução.

Vacina



Crianças de até 2 anos têm o benefício oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e devem tomar uma dose aos três, aos cinco e aos 15 meses.



Pessoas com deficiência congênita e menores de 13 anos com HIV devem se dirigir ao Hospital das Clínicas ou ao Couto Maia, que também oferecem o amparo sem custos.

Demais cidadãos podem se vacinar na rede privada, diz a coordenadora de imunização da Sesab, Fátima Guirra.

adblock ativo