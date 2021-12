Criança de 11 anos é morta com três tiros na cabeça em Poções

Uma criança de 11 anos morreu após ser atingida por três tiros na cabeça, na noite desta terça-feira, 9. O crime aconteceu na região das Tabuas, no bairro Lagoa Grande, próximo à BR-116, trecho do município de Poções (a 450 quilômetros de Salvador).

De acordo com o blog do Adelson Meira, policiais militares, conselheiros tutelares, além de coordenadores do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), estiveram no local até a chegada do Departamento de Policia Técnica (DPT). O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista.

O menino morava com a mãe no bairro Alto da Vitória. Ainda segundo o blog, ele era aluno do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, além de ser acompanhado pelo Creas. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Polícia do município. A polícia investiga para saber o autor e a motivação para o crime.

