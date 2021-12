Criança de 11 anos é flagrada conduzindo motocicleta em Teixeira de Freitas

Uma criança de 11 anos foi flagrada conduzindo uma motoneta na tarde deste sábado, 30, no km 879 da BR-101, em Teixeira de Freitas, no Extremo-Sul baiano. De acordo com o site Click Bahia, o garoto informou que a motocicleta, Honda/C100 Biz, cor vermelha, é do seu pai, e que ja conduziu o veículo outras vezes, com autorização do genitor.

Com o ocorrido, o pai compareceu ao local e confirmou ter ensinado o filho a pilotar a motoneta, e que teria autorizado o menino a pegar o veículo para realizar o passeio.

Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado para que o pai da criança seja responsabilizado pelos atos infracionais cometidos, com base no Código de Trânsito Brasileiro.

