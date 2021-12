Criança de 10 meses morre após cair em caixa de gordura

Um bebê de 10 meses morreu na manhã desta segunda-feira, 7, após cair em um caixa de gordura, na cidade de Eunápolis (distante 643 km de Salvador).

O acidente aconteceu no fundo da casa onde morava a mãe e a avó criança, situada na rua São João, bairro Juca Rosa.

De acordo com informações do site Texeira News, a avó sentiu a falta da criança, que é do no interior da residência e, quando começou a procurá-la, a encontrou dentro do poço.

A equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou a ser acionada e tentaram reanimar o garoto, sem êxito.

adblock ativo