Criança de 10 anos é encontrada morta em casa após ser estuprada

A casa onde a menina Milena, de 10 anos, foi encontrada morta após ser estuprada em Camaçari passa por perícia na manhã desta sexta-feira, 18. O crime ocorreu nesta quinta, 17, e a delegada Maria Tereza Silva, da Delegacia de Homicídios de Camaçari, disse que ainda não há suspeitos.

A garota estava em casa sozinha e o corpo foi encontrado pela mãe dela. Policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram até o local e confirmaram que o corpo tinha sinais de violência.

De acordo com a PM, a mãe disse que percebeu que uma janela do imóvel foi arrombada. O corpo da garota também passa por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O crime ocorreu no mesmo dia em que uma força-tarefa nacional cumpriu mais de 500 mandados na Operação Luz na Infância, que combate a pedofilia no país. Na Bahia, oito pessoas foram presas após serem flagradas com conteúdo de pornografia infantil.

adblock ativo