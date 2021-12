Criança de 1 ano está entre os mortos em naufrágio de lancha

Uma criança de 1 ano está entre as vítimas fatais do naufrágio que ocorreu na manhã desta quinta-feira, 24, na ilha de Mar Grande, em Vera Cruz. O garoto chegou vivo na capital baiana e equipes médicas tentaram reanimá-lo, no Terminal Náutico, no Comércio.

De acordo com a Marinha do Brasil, até o momento, foram registrados 23 mortos. Cinco corpos já se encontram no Instituto Médico Ilegal (IML), em Salvador.

Segundo o 2º Distrito Naval, mais informações sobre o naufrágio serão passadas somente quando for aberto inquérito para investigação. O Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) e a Capitania dos Portos ainda estão no local ajudando nos resgates das vítimas.

