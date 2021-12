Criança de 1 ano é resgatada após ser abandonada dentro de casa

Um menino de um ano e 11 meses foi resgatado na noite deste sábado, 28, por policiais militares após ter sido abandonado pela mãe dentro de um apartamento na rua Castro Alves, em Alagoinhas (a 125 quilômetros de Salvador).

Os vizinhos acionaram a polícia após ouvirem os choros de Caique Souza Santos, que ficou por mais de três horas sozinho no imóvel localizado na praça Santa Izabel. Uma guarnição do 4º Batalhão da PM (4º BPM) foi acionada e os militares precisaram usar uma escada para acessar a residência, que fica no 1º andar. Eles encontraram a criança circulando, desesperada, com sinais de fome e sede.

Cerca de uma hora e meia depois, a mãe do garoto, Fabiana Menezes, 24 anos, chegou no local. “Ela contou que tinha ido para casa de um parente em outro bairro, porém vizinhos disseram que ela saiu bebendo com seu companheiro que não é o pai da criança”, contou o tenente-coronel Jarbas Carvalho de Oliveira Júnior, comandante do 4° BPM.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Fabiana e Caique foram encaminhados, junto com o Conselho Tutelar, para Delegacia do município, onde a mulher foi autuada por abandono de incapaz.

