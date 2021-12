Criança de 1 ano e 8 meses morre após ser atropelada em Feira de Santana

Um menino de 1 ano e 8 meses morreu na terça-feira, 27, após ser atropelado, no município de Feira de Santana, a 116 km de Salvador. Ele estava internado desde segunda-feira, 26, no Hospital Estadual da Criança (HEC).

De acordo com informações do blog Central de Polícia, a criança estava dormindo em casa e, ao acordar, não encontrou os pais. Assustado, o menino saiu correndo em direção a casa da avó, que fica do outro lado da pista, e foi atropelado. O caso aconteceu no distrito de Maria Quitéria, no Km 13 da BR-116.

Não há informações sobre o veículo e o motorista não prestou socorro. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo