Criança com síndrome de Guillain-Barré apresenta melhora

Segue com quadro de saúde estável a criança B.S.S, 7 anos, que está internada no Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), com a síndrome de Guillain-Barré.

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, a paciente apresentou melhoras em seu quadro clínico após o início do tratamento com imunoglobulina na última terça-feira, 7.

Ainda de acordo com a unidade de saúde, a menina não será mais transferida e permanecerá aos cuidados da equipe médica da instituição.

A síndrome

Na Bahia, já foram registrados 55 casos da síndrome, de acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) na manhã desta quarta, 8. Do total, 32 aconteceram em Salvador e 15 foram internados no Hospital Couto Maia, especializado em doenças infectocontagiosas, apenas este ano.

A Sesab também afirmou que vai reservar dois leitos de cada hospital estadual apenas para os pacientes com suspeita da síndrome de Guillain-Barré.

A síndrome de Guillain-Barré pode causar paralisia e é provocada por diversos vírus, entre eles o epstein barr e o zika. O Ministério da Saúde divulgou uma nota em seu site que foi identificada uma correlação da doença com a zika, principalmente em áreas onde também há infestação de dengue. Mas o estudo não foi confirmado.

Na ocasião, a secretaria ainda atualizou os dados de notificação das três epidemias baianas. Segundo o órgão, 45.538 casos de dengue foram notificados na Bahia, contra 8.906 da chikungunya e 32.873 das doenças exantemáticas indeterminadas (aquelas que provocam reação na pele do paciente), categoria na qual se encaixa a zika vírus.

