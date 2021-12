Criança com doença rara ganha festa surpresa da PM

O garoto Rair, que é portador de uma doença rara, ganhou um presente especial no aniversário de 9 anos, comemorado neste domingo, 2. Membros da Companhia Independente de Policiamento Especializado Central (Cipe) decidiram fazer uma festa surpresa para o garoto, que sonha em ser policial militar.

Rair é portador da doença de Lobstein ou Osteogênese imperfeita, popularmente conhecida como 'ossos de vidro', que dificulta a locomoção dele. A festa promovida pela Polícia Militar (PM) teve bolo e momento para tirar fotos com os policiais, além de um presente especial: um chapéu da Caatinga, grupamento especializado da PM.

"Quando chegou ao nosso conhecimento esse desejo dele de imediato procuramos mais informações com os parentes e graças a Deus tudo saiu como planejado. A alegria e perseverança dele servirão de combustível para o nosso trabalho diário”, contou o comandante da Cipe/Central, major PM Fábio Rodrigo de Melo Oliveira.

A festa aconteceu no povoado do Cruzeiro, em Laje (distante 226 km de Salvador), onde o menino mora com a família.

