Criança com deficiência é violentada por adolescentes na Bahia

Uma criança com deficiência mental de 9 anos foi estuprada na noite desta quinta-feira, 15, por volta das 21h, na rua Jassiara Assis, no bairro de Santa Rita, em Ipiaú (a 368 quilômetros de Salvador). A infração teria sido cometida por dois adolescentes de 13 anos, em uma casa em construção.

A equipe do Portal A TARDE entrou em contato com o delegado Ivan Lessa, que está à frente do caso. De acordo com ele, "a criança chegou em casa se queixando de fortes dores à mãe e descrevendo o que tinha acontecido. Ao observar o filho, viu que a criança tinha sangramentos".

O menino foi levado pela mãe para o Hospital Geral de Ipiaú (HGI), onde passou pelos cuidados médicos. A Polícia Militar (PM) e o Conselho Tutelar também foram acionados.

Ainda conforme o delegado, algumas informações estão circulando de que haveria uma terceira pessoa - um jovem maior idade -, mas este fato ainda não foi confirmado. Quanto aos dois adolescentes, eles foram conduzidos pelo Conselho Tutelar.

O caso será encaminhado para o Ministério Público (MP) de Ipiaú. Os adolescente podem ser postos em liberdade ou serem internados por 3 anos na Comunidade de Atendimento Socioeducativo (CASES), em Salvador.

adblock ativo