Criança atacada por rottweiller foi salva por vira-lata

Um menino de 6 anos, atacado por um rottweiller, foi salvo por um cachorro vira-lata. O caso aconteceu na última quinta, 15, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Israel Brito precisou passar por cirurgia por conta dos ferimentos na cabeça e nos braços.

O garoto estava brincando com outras crianças na rua quando uma cadela rottweiller escapou de uma casa e atacou Israel. Segundo o Blog do Anderson, o pai do menino ainda tentou salvá-lo, mas não conseguiu. A cadela acabou sendo afastada do menino por um cão vira-lata que mora na casa da avó da criança.

Ele avançou no rottweiller, acuando o outro animal. O pai de Israel aproveitou o momento para retirar o filho do alcance da cadela. A criança foi internada e passou por cirurgia.

Menino foi ferido na cabeça e nos braços (Foto: Reprodução | TV Sudoeste)

adblock ativo