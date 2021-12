Criada há quatro anos, UFSB diz ser uma das mais prejudicadas

Em nota, a Universidade Federal do Sul da Bahia (Ufsb) informou que, por ter iniciado suas atividades em 2014 é uma das mais impactadas porque o quadro de docentes está sendo formado com aumento gradual de pesquisadores doutores que desenvolvem pesquisa.

>>Homenageados do dia, pesquisadores condenam corte de verbas para ciência

“Com pouca verba é impossível investir adequadamente em todas as frentes, logo os setores de pesquisa são obrigados a diminuir o passo. As universidades federais novas têm o agravante de não poderem competir em pé de igualdade por investimentos da Capes e CNPq, por exemplo, com instituições já consolidadas, com reconhecido histórico de produção de ciência e tecnologia”, ressaltou, em nota, a Ufsb.

Comemoração e luta

Para o professor da Faculdade de Educação da Ufba e conselheiro da SBPC Nelson Pretto, o crescimento dos números de pesquisas nos últimos anos é um dos motivos de comemoração na data que celebra a Ciência e o pesquisador. “Nossa comemoração tem que ser com muita luta, pois não podemos aceitar os ataques que estamos tendo em todas áreas”, lamentou o docente da universidade.

Procuradas por A TARDE, a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-Bahia) não responderam até o fechamento desta edição. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) também não respondeu aos e-mails enviados pela reportagem.

