Criação de plano regional de educação é tema de reunião

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, reuniu-se nesta terça-feira, 27, com o governador Rui Costa e os secretários estaduais da Educação no Nordeste para formular um plano regional de ensino. O objetivo do programa é melhorar o desempenho de estudantes de até 8 anos na região.

Batizado de Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o programa vem para somar esforços com os projetos que já são tocados na Bahia, a exemplo do Educar para Transformar, cujo princípio é alavancar a alfabetização das crianças de até 8 anos no estado.

De acordo com o ministro, no Nordeste, 22% das crianças com até 8 anos não sabem ler, 34% não sabem escrever e 57% não têm noções básicas de matemática. Para mudar esse quadro, diz, o plano terá um material didático específico, assim como investirá na qualificação dos alfabetizadores.

Gestão

"As secretarias de Educação é que vão coordenar e gerir os programas, com todo apoio do MEC", informou Mercadante. "A criança que não aprende a ler, não tem como, depois, ler para aprender. Esse pacto pela educação trará um grande salto para o Nordeste", completou.

Para o governador Rui Costa, a região avançou na oferta da educação nos últimos anos, com o aumento de vagas do ensino federal. Mas, para diminuir os índices apresentados pelo ministro, ele acredita que é preciso melhorar a situação das creches.

"Vamos unificar o material didático na região e buscar, junto ao MEC, melhorar o acesso às creches no Nordeste", disse Costa. "Os estados têm a obrigação de oferecer ensino médio, mas de pouco adianta nosso esforço se os alunos chegam para nós sem domínio da educação básica", avalia.

O secretário da Educação, Osvaldo Barreto, ressaltou que a Bahia já desenvolve programas para alfabetização. "Inclusive, temos materiais próprios. A ideia é que o MEC respeite a metodologia dos estados nordestinos", destacou.

