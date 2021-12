Cresce número de casos e de óbitos causados pela influenza

O número de casos notificados da gripe H1N1 subiu de 45 para 61, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), divulgado nesta segunda-feira, 9, à imprensa.

O mesmo periódico, que atualizou estatísticas divulgadas no dia 29 de abril, apontou, ainda, o aumento das mortes decorrentes do vírus de dez para 13.

Os óbitos foram registrados nos municípios de Salvador (cinco), Bom Jesus da Lapa (um), Boquira (um), Ibipeba (um), Irecê (dois), Teixeira de Freitas (dois) e Vitória da Conquista (um).

Segundo o coordenador do Programa Estadual de Imunização, Ramon Saavedra, o aumento já estava previsto, porque maio é o mês no qual tradicionalmente cresce a disseminação do vírus da influenza A.

"O que foi atípico este ano foi o surgimento de casos já em fevereiro, o que não é convencional", explicou Saavedra. Ele afirmou, também, que, segundo as previsões sanitárias, a redução de casos só deverá acontecer entre julho e agosto, meses de refluxo da doença.

Tendência

Essa estimativa segue, segundo ele, os dados da série histórica do vírus, que apontam para o predomínio da contaminação entre os meses de maio e julho.

"O perfil histórico da doença aponta nessa direção. É assim que ela tem se comportado ao longo dos anos, o que chamamos de série histórica", afirmou o coordenador do Programa de Imunização da Sesab.

Ramon Saavedra ainda explica que o aumento das notificações deve-se à atenção que profissionais de saúde passaram a ter após treinamentos feitos para a identificação rápida do vírus.

"Entre as ações que temos em vista está também outros tipos de aperfeiçoamentos profissionais dos agentes", disse ele.

