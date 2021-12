Cresce movimento de retorno para Salvador após feriado

O movimento de retorno para Salvador está intenso nas estradas e pela Baía de Todos-os-santos nesta segunda-feira, 21. Quem faz a travessia de ferry enfrenta fila da espera de 2h30 para quem está de carro e 40 minutos para pedestres. De acordo com a Internacional Marítima, seis embarcações estão operando em esquema de bate e volta.

No ano passado, 70 mil pedestres e 11 mil veículos fizeram a travessia nesse mesmo período. A assessoria da Internacional Marítima disse que o volume deve ser menor este ano, por conta da greve da PM.

Quem optou por voltar para a capital baiana de lancha também enfrenta fila. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o movimento está intenso desde às 5 horas. A previsão é que aumento no decorrer da tarde. Segundo a Astramab, o sistema funciona com 14 embarcações.

Rodovia

O movimento também é intenso no retorno pela BR-324. Os motoristas enfrentam lentidão a partir do viaduto de São Sebastião do Passé até o pedágio em Simões Filho, em um trecho de cerca de 20 km, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

adblock ativo