Cresce fluxo de saída da cidade para o Natal

Com a aproximação do Natal, o fluxo de saída de Salvador começa a aumentar nesta quarta-feira, 23. Há movimento no ferry e nas estradas, mas ainda não há registro de filas ou congestionamentos.

A expectativa é que até a quinta-feira, 24, véspera de Natal, esse clima mude, visto que a maioria das pessoas começam a sair de recesso para a festa.

No mar

De acordo com a Internacional Marítima, o movimento de pedestres, até então, é o mais intenso no Terminal de São Joaquim, mas os passageiros embarcam no primeiro ferry que sair e não chegam a enfrentar fila. Seis embarcações operam em esquema de bate e volta.

O sistema funciona em esquema especial para o feriadão. Além de contar com saídas nos horários convencionais, que acontecem de hora em hora, de 23 de dezembro a 4 de janeiro, as embarcações terão horários alternativos.

As viagens extras acontecerão sempre que a demanda aumentar e por 24 horas entre os dias 23 e 24, 29 e 30, e 30 e 31 de dezembro, a partir de São Joaquim. Na volta, o esquema é o mesmo entre os dias 27 e 28 de dezembro, 2 e 3 de janeiro e 3 e 4, partindo de Bom Despacho.

Segundo a empresa que administra o serviço, nessas datas se espera um maior fluxo de passageiros. A expectativa é de que cerca de 540 mil passageiros e 83 mil veículos circulem entre os terminais.

Nas pistas

Na BR-324, o trânsito segue intenso nesta quarta, porém sem pontos de retenção, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A exceção ocorre apenas na região da cidade de Candeias, onde uma parte da pista está em obras, causando um pequeno estreitamento na via.

Já na Estrada do Coco, o fluxo de veículos segue tranquilo.

