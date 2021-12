Cremeb libera 29 registros para médicos estrangeiros

O Conselho Regional de Medicina da Bahia (Cremeb) emitiu, nesta sexta-feira, 20, 29 registros provisórios para os médicos do programa do governo federal Mais Médicos. Com o registro, os médicos podem exercer suas funções no País.

O Cremeb informa que recebeu 52 solicitações. Dessas, 47 já foram avaliadas, as outras 18 estão com documentos pendentes que precisam ser regularizados antes da entrega do registro médico. Estas informações foram apresentadas pelo Cremeb nesta sexta.

O Conselho revela que, dos registros já aprovados, nenhum apresentou a identificação do tutor e supervisor técnico do médico intercambista, nem o endereço onde ele irá trabalhar. De acordo com o Cremeb, essas informações são essenciais para que o órgão fiscalize a atividade profissional destes médicos. No entanto, através de um posicionamento formal da Advocacia Geral da União (AGU) diante do Judiciário, o Ministério da Saúde apresentará esses requisitos dentro de 15 dias. Caso não seja respeitado o prazo, há o risco de suspensão dos registros já concedidos.

Quanto aos pedidos que já foram analisados e não estão liberados, o Cremeb aguarda regularização de documentos que estão pendentes. Entre eles estão habilitação profissional legalizada, diploma legalizado, foto, comprovação de filiação e local de nascimento, exigências previstas na MP 621/2013, que instituiu o Programa.

O presidente do Cremeb, conselheiro José Abelardo de Meneses, pontuou que o Programa é uma imposição do governo por Medida Provisória (MP), então cabe ao Conselho cumprir, se a documentação das solicitações de registro estiver de acordo com a MP. No entanto, ressaltou que nesses 58 anos de atuação do Cremeb, é a primeira vez que é concedida uma inscrição a um médico sem conhecê-lo, sem saber a sua origem e sem autenticar seus documentos.

