Cremação gratuita pode ser realizada através da Prefeitura

A população de baixa renda de Salvador pode contar com o serviço de cremação gratuita, disponibilizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). A ação foi determinada pelo Ministério Público da Bahia em acordo com o cemitério Jardim da Saudade, que assinou em 2009 um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) no qual destinou 30% das vagas para o serviço.

A cremação é feita da mesma maneira que o serviço pago, incluindo a cerimônia de 30 minutos, além da entrega das cinzas em uma urna ecológica. O serviço não inclui velório. A cremação só não é feita em casos de morte violenta, quando é necessária autorização judicial.

Os interessados devem comparecer ao Setor de Administração de Cemitérios com o atestado de óbito assinado por dois médicos e as cópias do RG e CPF do falecido e do responsável pela cremação. A pessoa assina uma declaração de pobreza e recebe a guia para fazer o procedimento no Jardim da Saudade.

adblock ativo