Cratera na BA 880 em Cachoeira deixa 7 mil moradores ilhados

As fortes chuvas que vêm caindo no estado, principalmente no recôncavo baiano, resultou em um desabamento de parte do asfalto da BA 880 que liga o município de Cachoeira aos distritos de Santiago do Iguape e São Francisco do Paraguaçu. Com o desmoronamento, cerca de 7 mil moradores ficaram parcialmente isolados, já que a rodovia é o único acesso para as localidades. O incidente ocorreu na madrugada de sábado durante uma chuva forte que durou mais de 4 dias.

"Estamos ilhados. As aulas foram suspensas porque não tem como passar. Os ônibus que faz o transporte para a sede do município, para aqui e andamos cerca de 1 km para chegarmos no centro do distrito", disse a marisqueira Lourdes Cruz.

Os moradores reclamam da falta de atenção, já que eles afirmam que o problema tem mais de 6 meses e nada foi feito concretamente para resolver. "Esta rodovia foi inaugurada há 2 anos e desde então apresentou rachaduras, mas reclamávamos, eles vinham e faziam um conserto. Há seis meses o asfalto cedeu abrindo um buraco que pegou um lado da pista, agora abriu esta cratera. Vão esperar cair toda para fazer os serviços, é um absurdo", reclamou Maria Angelica Gomes.

A rodovia, segundo os moradores, foi construída em cima de um manguezal e as manilhas que foram colocadas foram estreitas. A tubulação entope com facilidade impossibilitando a passagem da água. Ao observar direito o asfalto em um dos pontos que ainda existe, a camada não ultrapassa 1,5 cm.

"Eles não dão manutenção. Quando reclamamos eles vêm e colocam um paliativo. Passo quase todos os dias por aqui e graças a Deus não houve um acidente grave devido a este problema", afirmou o agente de saúde, Nivio Borges.

Outro morador, João Crispim, afirmou que nos dois distritos existem muitas pessoas doentes e mulheres gestantes. "Se elas passarem mal como podemos dar socorro com esta pista desabando? Eles não estão nem aí porque não é ninguém da família dos poderosos. Somos serem humanos", reclamou.

Para evitar que o restante do asfalto ceda, alguns sacos com areia foram colocados nas encostas, mas é visível as rachaduras que os veículos pesados, como caminhões, provocam ao passar pelo local.

O secretário de transporte e trânsito da cidade, Roberto Barreto, informou que assim que o asfalto apresentou problemas a prefeitura encaminhou ofícios para a Superintendência de Infraestrutura e Transporte (SIT) antigo Derba. "Abriu um buraco há alguns meses eles vieram e consertaram, e cerca de 40 dias começou a ceder o asfalto com as fortes chuvas, provocando este desabamento, mas já solicitamos o serviço em caráter de urgência, o problema é que as chuvas não pararam até agora", frisou.

A especialista em obras públicas do SIT, Maria Piedade Fraga, informou que já encaminhou equipes para o local e que as obras foram iniciadas de forma emergencial. Serão trocadas as manilhas, refeitas as obras de drenagem e logo após a recomposição asfáltica. "Este trabalho deve durar no máximo 20 dias, pois temos que aguardar a chegada de material. Mas estamos atentos e tentando fazer a contenção para que o restante da pista não ceda", informou.

