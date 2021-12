Cratera é aberta em rodovia recém-inaugurada após chuvas

Uma cratera foi aberta na BA-156, no trecho que liga os municípios de Mortugaba e Jacaraci, no Centro-Sul do Estado, após as chuvas que caíram na região.

O imenso buraco, com cerca de 10 metros de profundidade, já provocou um acidente na última semana, quando um motociclista que trafegava pela via ficou ferido após cair no local.

De acordo com informações publicadas no Blog do Anderson, o prefeito de Mortugaba, Heraclito Luiz Paixão Matos, disse que o Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia (Derba) acionou a empresa responsável pela construção da rodovia - inaugurada em 2013 -, porém não há previsão para a realização dos reparos.

