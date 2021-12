Cratera aumenta e mais uma faixa da BR-324 é interditada

A cratera aberta na BR-324 no início de junho aumentou com a chuva que atingiu a rodovia durante a madrugada desta segunda-feira, 16. Além disso, mais uma pista foi interditada na estrada nesta manhã para realização de obras de reparo na cratera.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apenas uma das três faixas sentido Feira de Santana está liberada para tráfego. Quem segue para Salvador conta com duas vias.

Por conta da interdição e do crescimento da cratera, o trânsito está congestionado na BR-324. A situação complica a saída de Salvador para o interior da Bahia.

Por meio de nota, enviada à imprensa, a concessionária que administra a BR-324, VIABAHIA, informou que não houve aumento no buraco e que a interdição de mais uma pista foi necessária para a instalação de tubos. A empresa ainda informa que a pista será liberada até 30 de setembro (leia abaixo a integra da nota).

"A VIABAHIA Concessionária de Rodovias S/A informa que não houve aumento no buraco por conta das chuvas na altura do quilômetro 618 da BR-324. A equipe de engenharia precisou interditar uma faixa de tráfego no sentido Feira de Santana, que havia sido construída sobre o canteiro central, para a instalação dos tubos de aço carbono, em substituição ao trecho danificado da galeria de águas pluviais. Para a realização destes serviços com segurança, a concessionária precisou escavar o local.

As obras estão na etapa de recomposição da galeria e do reaterro para restabelecimento da pista.

A medida tem o intuito de preservar a segurança de usuários da rodovia e funcionários nesta etapa das obras.

A pista será liberada ao tráfego até o dia 30 de setembro."

Cem dias - A cratera completou 100 dias de aparecimento neste domingo, 15. Inicialmente, a Viabahia, que administra a rodovia, disse que a via seria reparada até o final de julho, mas este prazo não foi cumprido. Por conta do problema, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) chegou a determinar a redução de 50% no valor da tarifa do pedágio na BR-324, mas um mês depois a Justiça Federal determinou a volta do pagamento integral.

O Ministério Público Federal na Bahia (MPF-BA) solicitou no final do mês de agosto a suspensão integral do pagamento do pedágio e pediu que a Viabahia apresente um cronograma de conclusão da obra. A ação ainda não foi apreciada na Justiça Federal.

