Crânio humano é encontrado em calçada na Bahia

Um crânio humano foi encontrado em uma calçada na cidade de Eunápolis (distante a 643 km), no extremo sul da Bahia, nesta quarta-feira, 16. Segundo informações da Guarda Municipal, o crânio foi encontrado em frente a uma loja maçônica, no bairro Centauro, no início da tarde.

Em volta da caveira, foram desenhados círculos coloridos com giz de cera. A polícia suspeita que se trata de um ritual de magia negra e que o crânio tenha sido roubado de algum cemitério.

O crânio foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade, para ser periciado.

adblock ativo