Crack e 2.485 pinos de cocaína foram apreendidos dentro de ônibus

Cerca de 500 gramas de crack e 2.485 pinos de cocaína foram apreendidos na madrugada desta quinta-feira, 27, na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava em um ônibus que seguia de São Paulo para Petrolina (PE).

O material estava dentro de uma mochila, guardada no compartimento de carga interno do veículo. Todos os 21 passageiros foram entrevistados, mas os policiais não conseguiram identificar quem era o dono do material. A substância foi levada para a delegacia.

